Flammeninferno in großem Gebäude: Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

Neuss - Flammeninferno in Neuss! Dort hat die Feuerwehr über mehrere Stunden einen Brand in einem leer stehenden Gebäude gelöscht.

Die Flammen loderten meterhoch aus dem Brandgebäude empor. © Patrick Schüller

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei Brandstiftung nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Spezialisten der Kriminalpolizei sollten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Ein Zeuge hatte in der Nacht Flammen hinter den Fenstern bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Später hatte das Gebäude an der Düsseldorfer Straße in Vollbrand gestanden, wie die Polizei berichtete.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Feuer sei wegen Einsturzgefahr von außen gelöscht worden.