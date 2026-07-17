Mähdrescher und Ballenpresse brennen lichterloh: Der Schaden ist enorm

Aland/Eichstedt - Gleich zwei brennende landwirtschaftliche Maschinen riefen am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in der Altmark auf den Plan.

In der Altmark brannte am Donnerstag ein Mähdrescher. © Polizeirevier Stendal

Zunächst geriet gegen 16.35 Uhr in Aland (Sachsen-Anhalt) eine Rundballenpresse aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Doch damit nicht genug: Keine zwei Stunden später brannte im etwa 50 Kilometer entfernten Rindtorf ein Mähdrescher. Das Feuer war vermutlich durch Erntearbeiten entstanden.

Zwar gingen auch hier die Einsatzkräfte schnell gegen den Brand vor, die Flammen griffen aber auf die umliegenden Ackerflächen über.