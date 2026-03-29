Flüssigkeit läuft aus Elektrocontainer: Feuerwehr muss anrücken

Sondershausen - Eine mit Öl entsorgte Fritteuse hat am späten Samstagnachmittag in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Feuerwehr öffnete den Container mit einer Flex. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben hatte ein Passant bemerkt, wie aus einem Elektroschrottcontainer in der Albert-Kuntz-Straße eine Flüssigkeit herauslief.

Die Feuerwehr traf wenig später vor Ort ein und öffnete den Container mit einer Flex. Im Anschluss konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben.

Bei der bis dato unbekannten Flüssigkeit handelte es sich um eine ölige Substanz. Konkret war in dem Elektroschrottcontainer eine Fritteuse mit Frittierfett/Öl entsorgt worden.