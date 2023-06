12.06.2023 08:36 Flugzeug entdeckt zufällig Brand in Bonner Waldgebiet: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Ein Flugzeug hat am Sonntagnachmittag eine aufkeimende Rauchentwicklung in einem Bonner Waldgebiet entdeckt und so Schlimmeres verhindert.

Von Maurice Hossinger

Bonn - Durch Zufall hat am Sonntagnachmittag ein Flugzeug eine starke Rauchentwicklung im Waldgebiet nahe Niederholtorf entdeckt und dem Tower gemeldet. Dieser verständigte die Feuerwehr - die Rettungskräfte waren mehrere Stunden im Einsatz. Mehrere Stunden kämpften Feuerwehrleute gegen das Feuer im Wald. © Thomas Kraus Offiziellen Angaben zufolge konnte der zuständige Tower des Flughafens Hangelar den Einsatzort zunächst nur grob an die Feuerwehr weitergeben. Ein Anrufer, der sich ebenso bei der Feuerwehr wegen des Rauchs gemeldet hatte, konnte den Rettungskräften die Lage bestätigen. Wenig später konnte ein Rettungshubschrauber den Brand auf 1500 Quadratmeter ausmachen. Zahlreiche Löschtrupps und rund 80 Einsatzkräfte verschafften sich schließlich Zugang zu dem Feuer und sorgten binnen einiger Stunden dafür, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Rund 80 Rettungskräfte waren bei dem stundenlangen Einsatz am Sonntagnachmittag im Einsatz. © Thomas Kraus Der Einsatz konnte erst am späten Sonntagabend abgeschlossen werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Titelfoto: Thomas Kraus