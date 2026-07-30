Folgenschwerer Waldbrand bei Hainburg: 2,5 Hektar Fläche zerstört! Kripo sucht Zeugen
Hainburg – Schätzungsweise 2,5 Hektar Waldfläche sind am Mittwochnachmittag bei einem Brand bei Hainburg zerstört worden. Die Feuerwehr war stundenlang im Großeinsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Das Feuer hatte sich laut Polizei Südosthessen westlich von Hainburg-Hainstadt ausgebreitet.
Gegen 16.10 Uhr war über die Rettungsleitstelle den Angaben zufolge eine "weithin sichtbare Rauchsäule" gemeldet worden. Da der genaue Brandort zunächst unklar war, wurden neben Einsatzkräften aus dem Kreis Offenbach auch Polizeistreifen aus Hanau alarmiert – insbesondere mit Blick auf den Bereich der alten Fasanerie.
Schlussendlich konnten die Kräfte die Flammen zwischen der alten Fasanerie Hanau und der L3416 lokalisieren. Ein Großaufgebot rückte aus. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag war das Feuer unter Kontrolle, hieß es am frühen Morgen.
Verletzte gab es bei dem Brand nach dem aktuellen Erkenntnisstand nicht zu beklagen.
Waldbrand bei Hainburg: Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Feuer aufgenommen
Im Anschluss wurde seitens der Feuerwehr eine Brandwache an der Einsatzstelle eingerichtet.
Aufgrund der Windverhältnisse kam es stellenweise zu Funkenflug. Glutreste gingen unter anderem im Bereich der alten Fasanerie nieder, weshalb auch Brandschutzkräfte aus Hanau eingebunden waren.
Die Ursache des Feuers ist bisher noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.
Es werden mögliche Zeugen gesucht, welche am Mittwochnachmittag westlich von Hainburg im Bereich zwischen der alten Fasanerie Hanau und der L3416 verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu der Entstehung des Waldbrandes geben können.
Diese werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Telefonnummer 06980981234 zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS