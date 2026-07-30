Folgenschwerer Waldbrand bei Hainburg: 2,5 Hektar Fläche zerstört! Kripo sucht Zeugen

Hainburg – Schätzungsweise 2,5 Hektar Waldfläche sind am Mittwochnachmittag bei einem Brand bei Hainburg zerstört worden. Die Feuerwehr war stundenlang im Großeinsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei Hainburg ist es zu einem Waldbrand gekommen. © 5VISION.NEWS

Das Feuer hatte sich laut Polizei Südosthessen westlich von Hainburg-Hainstadt ausgebreitet.

Gegen 16.10 Uhr war über die Rettungsleitstelle den Angaben zufolge eine "weithin sichtbare Rauchsäule" gemeldet worden. Da der genaue Brandort zunächst unklar war, wurden neben Einsatzkräften aus dem Kreis Offenbach auch Polizeistreifen aus Hanau alarmiert – insbesondere mit Blick auf den Bereich der alten Fasanerie.

Schlussendlich konnten die Kräfte die Flammen zwischen der alten Fasanerie Hanau und der L3416 lokalisieren. Ein Großaufgebot rückte aus. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag war das Feuer unter Kontrolle, hieß es am frühen Morgen.

Verletzte gab es bei dem Brand nach dem aktuellen Erkenntnisstand nicht zu beklagen.