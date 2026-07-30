Flammen fressen sich durch historische Altstadt: Mehrere Verletzte bei Brand, Schaden ist enorm

Lauterbach - Fünf Menschen sind verletzt worden, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro: Ein folgenschwerer Brand im hessischen Lauterbach hat am Mittwoch für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

In der Altstadt von Lauterbach hat ein Brand am späten Mittwoch für massive Schäden und fünf verletzte Menschen gesorgt. © Fuldamedia

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einem Restaurant in der Altstadt ausgebrochen. Die ersten Meldungen gingen demnach gegen 17.20 Uhr ein. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf mehrere Fachwerkhäuser über.

Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr, die mit rund 250 Kräften vor Ort im Einsatz war, beläuft sich der Schaden auf eine Höhe von mindestens fünf Millionen Euro. Insgesamt fünf Häuser sind nach dem aktuellen Stand vorerst unbewohnbar, drei durch die Flammen sowie zwei angrenzende aufgrund der Hitzeentwicklung und Löscharbeiten.

Die Gebäude sind aktuell teils einsturzgefährdet, Bilder lassen das Ausmaß der Schäden erkennen.

Für betroffene Anwohner wurde als Notunterkunft eine Jugendherberge zur Verfügung gestellt, hieß es.

Fünf Menschen wurden durch Rauchgase verletzt. Es handelt sich bei diesen um zwei Einsatzkräfte und drei Anwohner.