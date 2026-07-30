Lagerhalle brennt ab: Zwei Millionen Euro Schaden

Riegel am Kaiserstuhl - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) Kreis ist ein Schaden von rund 200 Millionen Euro entstanden.

Rund 200 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. © Matthias Reinbold/dpa

Seit Mittwochabend läuft ein Einsatz mit rund 200 Feuerwehrleuten, wie die Polizei mitteilte.

Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht mit einem Lagerhallenbrand beschäftigt.

Der Brand ist einer Sprecherin zufolge seit dem frühen Morgen unter Kontrolle. Zur Ursache des Feuers sei noch nichts bekannt.