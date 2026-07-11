Großeinsatz im Norden: Veranstaltungshalle brennt, Warnung an die Bevölkerung

Horst - Großeinsatz in Horst: In der Gemeinde im Kreis Steinburg ( Schleswig-Holstein ) bei Hamburg ist am Samstag eine Veranstaltungshalle in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an.

Im Dachbereich der Veranstaltungshalle war ein Großbrand ausgebrochen. Dichter, schwarzer Rauch stieg auf. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kameraden um kurz vor 13 Uhr zur Elbmarschenhalle alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war im Dachbereich der Mehrzweckhalle ein Großbrand ausgebrochen - als die Kräfte vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Qualm auf.

Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Feuerwehr unter anderem über die Warn-App "NINA" eine Warnung an die Bevölkerung herausgab. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Die Einsatzkräfte vor Ort kümmerten sich indes um die Brandbekämpfung, die schließlich Wirkung zeigte: Gegen 14 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.