09.11.2023 17:07 Frau stirbt in brennender Wohnung: Rettungskräfte finden ihre Leiche

In Siegburg ist am Donnerstag eine Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus an der Haydnstraße ausgebrochen.

Von Nicole Reich

Siegburg - Bei einem Wohnungsbrand in Siegburg bei Bonn ist am heutigen Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstagnachmittag an der Siegburger Brandwohnung im Einsatz. © Marius Fuhrmann Alarmierte Rettungskräfte fanden die leblose Frau im Inneren der Brandwohnung und konnten nur noch ihren Tod feststellen. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Haydnstraße ausgebrochen ist, war zunächst nicht bekannt. In dem achtstöckigen Gebäude seien 68 Personen gemeldet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei aber nur die Wohnung der Frau von dem Brand betroffen gewesen Feuerwehreinsätze Gas-Alarm sorgt für Landebahn-Sperrung am Frankfurter Flughafen Nachbarn hatten am Nachmittag einen Rauchmelder gehört und gesehen, dass Qualm aus der Wohnung austrat, wie der "Bonner General-Anzeiger" berichtete. Offenbar wurde der Brand gelöscht, bevor die Flammen auf die Nachbarwohnungen übergreifen konnten, sodass das Gebäude nicht evakuiert werden musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Marius Fuhrmann