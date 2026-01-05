Frau zündet Holzkohle-Grill in Wohnung: Drei Menschen landen verletzt in Klinik

Alsdorf - Durch den Rauch eines Holzkohlegrills sind in Alsdorf bei Aachen drei Menschen in einer Wohnung verletzt worden.

Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Jan Ohmen

Nach Angaben der Polizei hatte eine 66-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einer Wohnung am Englerthring im Stadtteil Kellersberg Holzkohle entzündet.

"Im Nebenraum der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt ihr 31-jähriger Sohn und eine 34-jährige Frau aus Stolberg", berichtete ein Polizeisprecher.

Als Geruch und Rauch stärker wurden, sei der 31-Jährige auf den Vorgang aufmerksam geworden und brachte den Grill auf den Balkon.

Ein Brand entstand den Angaben zufolge nicht. Die 66-Jährige, ihr Sohn und die 34 Jahre alte Frau wurden jedoch verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.