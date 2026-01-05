Frau zündet Holzkohle-Grill in Wohnung: Drei Menschen landen verletzt in Klinik
Alsdorf - Durch den Rauch eines Holzkohlegrills sind in Alsdorf bei Aachen drei Menschen in einer Wohnung verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei hatte eine 66-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einer Wohnung am Englerthring im Stadtteil Kellersberg Holzkohle entzündet.
"Im Nebenraum der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt ihr 31-jähriger Sohn und eine 34-jährige Frau aus Stolberg", berichtete ein Polizeisprecher.
Als Geruch und Rauch stärker wurden, sei der 31-Jährige auf den Vorgang aufmerksam geworden und brachte den Grill auf den Balkon.
Ein Brand entstand den Angaben zufolge nicht. Die 66-Jährige, ihr Sohn und die 34 Jahre alte Frau wurden jedoch verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, wie Bilder vom Ort des Geschehens zeigen. Neben Polizeibeamten waren auch Sanitäter und ein Notarzt im Einsatz.
