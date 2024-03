04.03.2024 06:40 Alarm in Fulda: Sperrmüllcontainer im Vollbrand

Auf dem Wertstoffhof in der Weimarer Straße in Fulda kam es in der Nacht zu Montag zu einem Feuerwehr-Einsatz: Zwei Container mit Sperrmüll stand in Vollbrand!

Von Florian Gürtler

Fulda - Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus: Auf einem Wertstoffhof der Stadt Fulda standen in der Nacht zum heutigen Montag zwei Sperrmüll-Container in Vollbrand. Auf einem Wertstoffhof der Stadt Fulda kam es in der Nacht zu Montag zu einem Feuerwehr-Einsatz: Zwei Metallcontainer mit Sperrmüll brannten lichterloh. © Fuldamedia Der Alarm wurde gegen 23.55 Uhr ausgelöst, wie die Polizei in Osthessen am frühen Montagmorgen mitteilte. Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Wertstoffhof in der Weimarer Straße aus. Dort waren zwei Metallcontainer mit Sperrmüll in Brand geraten. Es gelang der Feuerwehr, die Flammen schnell zu löschen. Auch konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Feuerwehreinsätze Wohnhaus-Brand in Rüsselsheim: Feuerwehr rettet gehbehinderte Person "Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. An beiden Containern entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe", ergänzte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist noch unklar. Die Nachforschungen hierzu dauern an. Dabei schließen die Polizisten Brandstiftung ausdrücklich nicht aus: Es werde "in alle Richtungen ermittelt", unterstrich der Sprecher.

