14.05.2023 18:18 Gabelstapler rammt Gasleitung: Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Unfall in einem Stahlwerk in Remscheid aus. Ein Gabelstapler hatte dort eine Gasleitung gerammt.

Von Laura Miemczyk

Remscheid - In Remscheid hat ein Gabelstapler am Sonntag in einem Stahlwerk eine Gasleitung angefahren und damit einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften zu dem Stahlwerk ausgerückt. © Tim Oelbermann Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Remscheid waren die Kräfte am Mittag gegen 11.55 Uhr zu dem Stahlwerk in Lüttringhausen alarmiert worden, nachdem es dort zu dem Unfall an einer überirdisch verlegten Gasleitung gekommen war. Ein Gabelstapler hatte demnach bei einem innerbetrieblichen Transport eines Werkstückes eine Gasleitung angefahren, wodurch diese verschoben wurde und einen Riss bekam. Es sei Gas ausgetreten, wie ein Sprecher der Kameraden erklärte. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine erhebliche Explosionsgefahr bestand, rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften zur Einsatzstelle aus. Dort wurden die anliegenden Hallenbereiche dann umgehend geräumt, ehe die Kameraden die Austrittsstelle lokalisierten. Feuerwehreinsätze Rohbau-Dachstuhl fängt Feuer: Brand muss aufwendig gelöscht werden Die Polizei sperrte derweil das Umfeld des Stahlwerks großflächig ab, während die Hauptgaszufuhr des Werks unterbrochen wurde. Die Maßnahme führte zum Erfolg, denn bereits kurze Zeit später trat kein Gas mehr aus, wie der Sprecher berichtete. "So konnten die eingesetzten Messtrupps auch keine erhöhte Konzentration in unmittelbarer Nähe der Leckage feststellen", hieß es. Nachdem die Austrittsstelle "frei gemessen" wurden, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder an die Verantwortlichen. © Florian Schmidt Verletzt wurde niemand. Nachdem die Austrittsstelle und die angrenzenden Hallen "frei gemessen" wurden, sei die Einsatzstelle wieder an die Verantwortlichen übergeben worden, wie die Feuerwehr abschließend erklärte.

Titelfoto: Tim Oelbermann