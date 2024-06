20.06.2024 14:09 Gartenlaube geht in Flammen auf: Bahnstrecke eine Stunde gesperrt

Von Frederick Rook

Hilden - In der Nacht auf Donnerstag fackelte in der Kleingartenanlage an der Straße "Oerkhaus" in Hilden (Kreis Mettmann) eine Laube ab. Einsatzort war die Kleingartenanlage an der Straße "Oerkhaus" im Hildener Süden. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr am frühen Morgen in den Süden der Stadt alarmiert. Beim Eintreffen der Kameraden brannte eine Gartenlaube bereits lichterloh. Sofort wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt. Entsprechend schnell konnte das Feuer auch unter Kontrolle gebracht werden. Das Häuschen war jedoch nicht mehr zu retten. Was den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02103/8986410 um sachdienliche Hinweise. Feuerwehreinsätze Feuer in Bremen: Haus nicht mehr bewohnbar, mehrere Verletzte Die Feuerwehr Hilden war insgesamt mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften bis etwa 5.30 Uhr vor Ort. Für rund eine Stunde musste während des Einsatzes außerdem die Bahnstrecke im Hildener Süden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Polizeibeamten auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

