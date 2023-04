Defekte Gasleitung: Club evakuiert und Ehepaar in letzter Sekunde gerettet

Celle/Oldenburg – Vermutlich defekte Gas- und Heizungsleitungen haben am Sonntag zwei große Rettungseinsätze in Niedersachsen ausgelöst.

Die Feuerwehr hat ein Ehepaar vor einer tödlichen Gasvergiftung gerettet. © Carsten Rehder/dpa

In Celle holte die Feuerwehr am Vormittag ein Senioren-Ehepaar nach dem Austreten großer Gasmengen aus einem Wohnhaus.

Wie die Polizei mitteilte, kamen der 83 Jahre alte Mann und seine 81-jährige Partnerin mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus.



Die Ursache sei wahrscheinlich ein Leck an einem Heizungsrohr gewesen, hieß es, man habe in dem Gebäude eine stark erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid gemessen.

Auch zwei Helfer erlitten bei dem Einsatz demnach eine Gasvergiftung, sie wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Zuvor hatte die Feuerwehr in der Nacht schon in Oldenburg wegen eines Gas-Notfalls ausrücken müssen. Nach Polizeiangaben wurde ein Club in der Stadt evakuiert, nachdem sich dort Gasgeruch ausgebreitet hatte.