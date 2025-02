03.02.2025 16:42 Gasalarm! Feuerwehr-Großeinsatz nach verdächtigem Geruch in mehreren Orten

Bewohner in Unterfranken klagten am heutigen Montag über Gasgeruch. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, noch ist die Ursache aber unklar.

Von Angelika Resenhoeft Aschaffenburg - Die Feuerwehr ist am heutigen Montag im Grenzgebiet von Bayern und Hessen zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil Anwohner mehrerer Gemeinden Gasgeruch gemeldet hatten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte riefen zudem die Bewohner in den betroffenen Gebieten dazu auf, Türen und Fester geschlossen zu halten. © Ralf Hettler Eine unmittelbare Gefahr gebe es nicht, sagte Kreisbrandmeister Markus Fischer. Dennoch sei die Ursache bisher unbekannt. Anwohner sollten Fenster und Türen möglichst geschlossen halten. Teils würden die Bürger per Lautsprecher gewarnt. Betroffen waren unter anderem Karlstein, Kahl am Main, Kleinostheim, Mainaschaff und Stockstadt am Main (alle Landkreis Aschaffenburg) sowie der Landkreis Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis. Feuerwehreinsätze Mehrere Gartenlauben brennen lichterloh! War es Brandstiftung? In den betroffenen Orten wurden Messpunkte eingerichtet, um die Konzentration in der Umgebungsluft in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Zudem seien die Gasversorger eingebunden, um ihre Gasstationen und Leitungen zu überprüfen. Außerdem wurde eine Spezialeinheit zur Detektion, Identifikation und Beurteilung von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahrenlagen alarmiert. Sie sollte die lokalen Einsatzkräfte mit hoch spezialisierter Messtechnik und Expertise bei der Ursachensuche unterstützen. 30 Schüler klagen über Übelkeit: Besteht ein Zusammenhang? Kurz vor Mittag rückten darüber hinaus Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Grundschule in Kahl am Main aus, weil dort 30 Kinder über Übelkeit und Unwohlsein klagten. Notärzte kümmerten sich um die Betroffenen, die anschließend ihren Eltern übergeben wurden. "Derzeit kann kein Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Symptomen der Kinder und dem Gasgeruch nachgewiesen werden", teilte die Kreisbrandinspektion mit. Die Messgeräte der Feuerwehr hätten keinen Gefahrstoff registriert. Warum es den Kindern nicht gut ging, war zunächst unklar.

Titelfoto: Ralf Hettler