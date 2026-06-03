Gasaustritt bei Bauarbeiten: Feuerwehr räumt Wohnungen bei Karlsruhe

Linkenheim-Hochstetten - Bei der Verlegung eines Kabels in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) ist eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot an und musste mehrere Anwohner evakuieren.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde bei Grabarbeiten eine Leitung in einer Straße so schwer beschädigt, dass Gas austrat. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz an der Austrittsstelle mit mehreren Löschrohren sicher.

Um das Risiko für die Bevölkerung auszuschließen, wurde der direkte Gefahrenbereich geräumt.

Einsatzleiter Daniel Kompalla vom Kreisfeuerwehrverband erklärte: "In einem Umkreis von 100 Metern um die Austrittsstelle haben wir die Einwohner gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen." Insgesamt 20 Personen mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen.

Dem zuständigen Netzbetreiber gelang es schließlich, die defekte Leitung abzuschalten und den Gasaustritt zu stoppen. Daraufhin durften alle evakuierten Anwohner wieder unbeschadet in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.