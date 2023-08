26.08.2023 11:43 Gasflasche explodiert! Gartenlauben brennen in Helmstedt

In der Nacht auf Freitag brach in einer Kleingartenanlage in Niedersachsen ein Großbrand aus. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen.

Von Lena Schubert

Helmstedt - In der Nacht auf Freitag brach in einer Kleingartenanlage in Niedersachsen ein Großbrand aus. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Freitagnacht brannten zwei Gartenlauben in einem Helmstedter Kleingartenverein. © Feuerwehr Helmstedt Gegen 3.15 Uhr meldeten Augenzeugen die starke Rauchentwicklung und einen hellen Feuerschein über den Gartenlauben im Harbker Weg in Helmstedt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie, dass zwei Hütten lichterloh brannten, teilte die Feuerwehr Helmstedt mit. Offenbar hatte das Sicherheitsventil einer Gasflasche ausgelöst, was zu dem Großbrand geführt hatte. Während ihres Einsatzes konnten die Kameraden eine weitere Gasflasche sichern, bevor sie vom Feuer erfasst werden konnte. Feuerwehreinsätze Arm in Brötchen-Maschine eingeklemmt! Befreiung dauert gefühlte Ewigkeit Etwa drei Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen, bevor der Brand unter Kontrolle war. Verletzt wurde aber niemand. Während der Löscharbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Feuerwehr Helmstedt