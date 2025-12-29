Gaststätte brennt vollständig aus: Sechsstelliger Schaden

Altenriet - Bei dem Brand der Gaststätte "Albblick" in Altenriet (Landkreis Esslingen) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden.

Die Gaststätte "Albblick" stand am Sonntagnachmittag in Vollbrand. © SDMG

Das Feuer sei ersten Erkenntnissen zufolge an der Fritteuse oder dem Grill entstanden, teilte die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter entdeckte am Sonntag gegen 15.15 Uhr den Brand in dem einstöckigen Gebäude in der Straße "Im Käppele" und die rund 30 Gäste gingen nach draußen.

Das Feuer breitete sich von der Küche auf das ganze Haus aus.

Die Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und rund 100 Feuerwehrleuten im Einsatz war, öffnete das Dach um den Brand löschen zu können.

Das Gebäude brannte jedoch trotzdem vollständig aus.