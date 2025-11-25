Millionenschaden an abgefackelter Kita: 131 Kinder brauchen neue Bleibe

Durmersheim - Feueralarm in der "Villa Kunterbunt"! In der Nacht zu Dienstag ist eine Kindertagesstätte im baden-württembergischen Durmersheim, südwestlich von Karlsruhe, komplett niedergebrannt. Der Sachschaden geht in die Millionen. Jetzt brauchen 131 Kinder eine neue Unterkunft.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand an der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Durmersheim. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Kurz vor Mitternacht rückte laut Polizei ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einrichtung an der Schwarzwaldstraße. Aus noch unklarer Ursache wütete vor Ort ein Feuer und griff im gesamten Gebäude um sich. Flammen schossen aus Fenstern und Türen, dichter Qualm stieg den Himmel empor.

Zahlreiche Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks konnten die Zerstörung des Kindergartens nicht verhindern. Beamte schätzen den Sachschaden auf knapp 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen dauern an.

"Das ist heute für Durmersheim ein ganz schwarzer Tag", erklärte Bürgermeister Klaus Eckert am Dienstag. Dennoch sei er erleichtert, dass niemand verletzt wurde.