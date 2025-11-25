Millionenschaden an abgefackelter Kita: 131 Kinder brauchen neue Bleibe
Durmersheim - Feueralarm in der "Villa Kunterbunt"! In der Nacht zu Dienstag ist eine Kindertagesstätte im baden-württembergischen Durmersheim, südwestlich von Karlsruhe, komplett niedergebrannt. Der Sachschaden geht in die Millionen. Jetzt brauchen 131 Kinder eine neue Unterkunft.
Kurz vor Mitternacht rückte laut Polizei ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einrichtung an der Schwarzwaldstraße. Aus noch unklarer Ursache wütete vor Ort ein Feuer und griff im gesamten Gebäude um sich. Flammen schossen aus Fenstern und Türen, dichter Qualm stieg den Himmel empor.
Zahlreiche Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks konnten die Zerstörung des Kindergartens nicht verhindern. Beamte schätzen den Sachschaden auf knapp 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen dauern an.
"Das ist heute für Durmersheim ein ganz schwarzer Tag", erklärte Bürgermeister Klaus Eckert am Dienstag. Dennoch sei er erleichtert, dass niemand verletzt wurde.
Laut Gemeinde habe man Eltern bereits in der Nacht informiert, dass man die Kinder am Dienstag nicht betreuen könne. Einen Ersatz wolle man in den nächsten Tagen auf die Beine stellen. In der 1974 gebauten Kita wurden Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut.
In Absprache mit dem Gemeinderat ist schnellstmöglich geplant, die "Villa Kunterbunt" neu zu errichten, hieß es.
Titelfoto: Fotomontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24