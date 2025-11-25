Feuer wütet in Mehrfamilienhaus in Mettmann: Wohnung komplett ausgebrannt

Mettmann - In der Nacht zu Dienstag hat in einem Mehrfamilienhaus an der Talstraße in Mettmann eine Wohnung gebrannt. Gegen 1.30 Uhr schlug ein Rauchmelder Alarm, kurz darauf rückten Feuerwehr und Polizei an.

Die Wohnung in der Hochparterre des Mehrfamilienhauses in komplett ausgebrannt. © Patrick Schüller

Eine Anwohnerin wurde von dem lauten Piepen des Feuermelders geweckt und rief sofort Hilfe. Wenig später stellte sich laut Polizei heraus, dass die Flammen in einer Hochparterre-Wohnung gelodert haben.

Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Haus ausbreitet.

Trotzdem ist die betroffene Wohnung so stark beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar bleibt.

Der Mieter selbst war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Auch die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner kamen mit einem Schrecken davon.