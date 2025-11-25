Verpuffung in Kellerwohnung: 64-Jähriger nach heftigen Verbrennungen tot

Remscheid - Ein Campinggaskocher hat am Montag eine heftige Verpuffung in einer Remscheider Kellerwohnung verursacht. Ein 64-Jähriger verletzte sich zunächst schwer, inzwischen ist er in einer Spezialklinik gestorben.

Das Unfallopfer wurde mit Decken vor drumherum stehenden Passanten geschützt. © Tim Oelbermann

Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge soll sich die Verpuffung und das dadurch entstandene Feuer gegen 10.55 Uhr ereignet haben.

Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich Flammen in der Wohnung ausgebreitet. Der Bewohner lag zu diesem Zeitpunkt schwer verletzt hinter der Eingangstür, heißt es.

Während die Feuerwehr im Inneren gegen die Flammen kämpfte, ging es für den 64-Jährigen per Rettungshubschrauber nach Köln. Den neuesten Infos zufolge habe der Mann jedoch nicht überlebt. Er starb in der Nacht zum Dienstag.

Während des Einsatzes hatte auch die Polizei alle Hände voll zu tun: Innerhalb kürzester Zeit versammelten sich zahlreiche Gaffer vor dem Gebäude. Ein quer geparkter Linienbus sollte schließlich die Sicht - unter anderem auf das verbrannte Opfer - versperren. Auch Decken kamen als Sichtschutz zum Einsatz.