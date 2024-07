21.07.2024 08:08 6.023 Gefährliche Hitze: Cabrio geht auf Badesee-Parkplatz in Flammen auf!

Viele Menschen verbrachten den Hitze-Samstag am Badesee. Doch während auch in Xanten entspannt wurde, geriet auf dem Parkplatz ein Cabrio in Brand.

Von Emma Schwarze

Xanten - Bei 31 Grad im Schatten verbrachten viele Menschen den Hitze-Samstag am Badesee oder im Freibad. Doch während auch in Xanten (NRW) entspannt wurde, geriet auf dem ausgedörrten Parkplatz ein Auto in Brand. Zwei Feuerwehrtrupps bekämpften die Flammen auf dem Parkplatz. © Feuerwehr Xanten Um 12.42 ging bei der Feuerwehr Lüttingen und Xanten ein alarmierender Anruf ein: Mehrere Badegäste meldeten "verdächtigen Rauch" über dem Parkplatz "Am Meerend" im Xantenener Stadtteil Wardt. Wer in den Süd- oder Nordsee möchte, parkt sein Auto hier. Dicht an dicht standen die Fahrzeuge daher auch am Samstag. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule für die Einsatzkräfte weithin sichtbar. Ein Cabrio stand in Vollbrand. Feuerwehreinsätze Garage fackelt ab, Brand greift auf Wohnhaus über: Hund verletzt Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits drei benachbarte Autos in Mitleidenschaft gezogen, ein daneben geparkter Cupra Formentor erlitt einen Totalschaden. Zwei Trupps löschten das Feuer schnell und verhinderten das Übergreifen auf weitere Autos. Der Einsatz dauerte etwa 4,5 Stunden. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch das Ordnungsamt der Stadt Xanten und die Untere Wasserbehörde vor Ort, da sich die Brandstelle in einem Wasserschutzgebiet befand. Das Cabrio ist vollkommen ausgebrannt, der SUV daneben durch die Flammen stark beschädigt. © Feuerwehr Xanten Feuerwehr warnt vor Hitze-Gefahr für Autos Im Sommer kann es im Auto gern über 50 Grad heiß werden. © DPA Nach dem Parkplatz-Brand warnt die Feuerwehr Xanten Autofahrer vor den Gefahren, die von hohen Temperaturen ausgehen. Heiße Fahrzeugteile können "bei der aktuellen sommerlichen Witterung schnell Gras oder ähnliche Untergründe in Brand setzen", so die Feuerwehr. Autos sollten daher, gerade bei trockener Witterung, nicht auf brennbaren Untergründen abgestellt werden.

Titelfoto: Montage: Feuerwehr Xanten (2)