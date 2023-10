Haltestellen-Häuschen abgefackelt: Hat der Täter Benzin von der Tanke in der Nähe benutzt?

Diese Haltestelle wurde am heutigen Sonntagmorgen gezielt niedergebrannt. © EinsatzReport24/Moritz Moser

Wie die Ermittler am heutigen Sonntag mitteilen, kam es am frühen Morgen an der Brückenhäuserstraße zu dem Vorfall, der auch die Kameraden der Feuerwehr auf den Plan rief.

Ein bisher Unbekannter hat offenbar ganz bewusst und mit voller Absicht gegen 5.30 Uhr die Bushaltestelle in Brand gesteckt.

Zwar konnten die Feuerwehrkräfte die Flammen löschen. Doch es war nicht mehr viel zu retten. Von dem Haltestellen-Häuschen sind nur noch die seitlichen Wände brauchbar, alles andere wurde ein Opfer der Flammen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert worden. Doch die Polizei hat bereits eine Spur, die möglicherweise zum Verantwortlichen führt.