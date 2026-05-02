Gesamtes Haus nach Brand im Dachgeschoss evakuiert

Frohburg - Ein Feuer brach am frühen Samstagmorgen in einem Dachstuhl eines Hauses im Frohburger Ortsteil Frauendorf aus.

Im Dachgeschoss des Hauses brach das Feuer aus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging gegen 7.49 Uhr der Notruf über den Brand im Dachgeschoss des Hauses ein.

Bereits von weitem habe man die Rauchwolken gesehen, hieß es vom Ort des Geschehens.

Etwa eine Stunde sollen die alarmierten Feuerwehrkräfte gebraucht haben, bis der Brand unter Kontrolle war.

Die betroffene Wohnung sei von den Flammen komplett zerstört worden. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt.