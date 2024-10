15.10.2024 17:40 3.604 Gewaltige Explosion zerfetzt Wohnhaus: Feuerwehr plagt große Sorge

Am Dienstag kam es in Zeil am Main (Unterfranken) zu einer Explosion in einem Wohnhaus, welches komplett zerstört wurde. Eine Person gilt als vermisst.

Von Angelo Cali

Zeil am Main - Schrecksekunde in Unterfranken! Dort kam es zu einer gewaltigen Explosion in einem Wohnhaus, welches dadurch massiv zerstört wurde. Zudem plagt die Feuerwehr eine weitere Sorge. Was der Auslöser für die Explosion war, ist laut Angaben der Retter noch völlig unklar. © NEWS5/Ferdinand Merzbach Wie ein Sprecher der Brandbekämpfer kurz nach dem Vorfall berichtete, sei die zuständige Einsatzstelle am heutigen Dienstagnachmittag zu einem Gebäude in Zeil am Main (Landkreis Haßfurt) beordert worden. Vor Ort offenbarte sich den Einsatzkräften die gesamte Zerstörungswut der gemeldeten Explosion. Wie es ersten Erkenntnissen zufolge hieß, drohe das Gebäude jederzeit zur Gänze einzustürzen. Durch die Wucht der Detonation wurden große Teile des Daches weggesprengt. Besonders tragisch: Laut aktuellem Stand gilt eine Person derzeit als vermisst. Um wen es sich bei der vermissten Person genau handelt und aus welchem Grund es zu der heftigen Explosion kam, sei derzeit noch völlig unklar, wie es abschließend hieß.

Titelfoto: NEWS5/Ferdinand Merzbach