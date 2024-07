01.07.2024 08:47 Gleissperrung und Großeinsatz: Feuerwehr Bonn riegelte Güterbahnhof ab!

Am Güterbahnhof West in Bonn hat am Sonntagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr stattgefunden. Es ging um einen möglichen Austritt von Gefahrstoffen.

Von Patrick Richter

Bonn - Aufregung am Sonntagabend in Bonn. Die Feuerwehr wurde zu einem möglichen Gefahrstoffstoff-Austritt zum Güterbahnhof West gerufen. Einheiten der Bonner Feuerwehr mit Schutzausrüstung gingen den verdächtigen Dampfwolken am Bonner Güterbahnhof auf den Grund. © Marius Fuhrmann Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, war der Notruf gegen 19.28 Uhr eingegangen. Der Verdacht verhieß nichts Gutes: Im Bereich von Kesselwaggons mit Gefahrgutkennzeichnung sollen Dampfwolken austreten. Mit einem Großaufgebot machten sich die Retter auf den Weg zum Ort des Geschehens. Mit Drohnen und mehreren Drehleitern verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Situation. Das betroffene Gleis wurde gesperrt. Doch dann die Entwarnung: Der Waggon, aus dem es dampfte, war völlig leer! Der Grund für die verdächtigen Dampfwolken war ein angeschlossenes Belüftungsaggregat, das offenbar defekt war. Der von der Feuerwehr hinzugezogene Notfallmanager der Deutschen Bahn konnte das Gerät anschließend sichern und wird nun prüfen, was zu dem möglichen Defekt geführt hat. Gegen 21.15 Uhr konnten die Einheiten den Einsatz vor Ort beenden und das gesperrte Gleis wieder freigeben.

