Glocken geschmolzen: Ausflugsziel lichterloh in Flammen

Scheßlitz - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg stand auf dem Marienberg ein Glockenturm in Flammen. Das etwa acht Meter hohe Ausflugsziel einer kirchlichen Einrichtung brannte völlig aus.

Alles in Kürze

Wasserangriff von oben: Der rund 30 Jahre alte Glockenturm wurde völlig zerstört. © Ferdinand Merzbach

In der Hitze sind die beiden aus Bronze gegossenen Glocken, die sich in dem Turm befanden, geschmolzen.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde der Brand am Montag gegen 16.51 Uhr gemeldet.

"Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stand der Glockenturm in Vollbrand und musste entsprechend umgehend gelöscht werden", so Sebastian Pflaum, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Bamberg.

Unter schwerem Atemschutz und Mittels einer Drehleiter rückten die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Die vollständige Zerstörung des etwa 30 Jahre alten Turms konnte jedoch nicht verhindert werden.

Was letztendlich den Brand ausgelöst hat, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. In dem Bereich waren mehrere Abfallbehälter abgestellt.