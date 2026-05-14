Grausamer Fund bei Löscharbeiten: Senior kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Bonn - In Bonn ist ein 72 Jahre alter Mann bei einem Brand gestorben. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Bei einem Wohnungsbrand in Bonn-Küdinghoven ist ein 72-jähriger Bewohner gestorben. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Die Feuerwehr war am Donnerstagvormittag (14. Mai) zu dem Feuer im Erdgeschoss eines Hauses an der Königswinterer Straße im Bonner Ortsteil Küdinghoven ausgerückt.

Während der Löscharbeiten hätten die Kräfte dann den toten Mann aufgefunden, so die Feuerwehr.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von einem Fremdverschulden sei derzeit allerdings nicht auszugehen, so der Sprecher der Polizei weiter.