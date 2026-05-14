Waldbrand und Explosionsgefahr: Großeinsatz in der Dippoldiswalder Heide

Dippoldiswalde/Rabenau - Am Samstag wird in der Dippoldiswalder Heide im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Katastrophenfall geprobt – mit heiklem Waldbrand-Szenario.

Der Rabenauer Bürgermeister Thomas Paul (CDU, 49) sieht die Waldbrandübung als wichtige Vorbereitung auf besondere Gefahrenlagen. © Eric Münch

Wie die Stadtverwaltung Rabenau mitteilt, trainieren am 16. Mai der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Große Kreisstadt Dippoldiswalde und die Stadt Rabenau zwischen 8 und 14 Uhr in der Dippoldiswalder Heide den Ernstfall eines Waldbrandes unter erschwerten Bedingungen.

Denn in der Dippoldiswalder Heide werden seit Jahren immer wieder Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden gefunden, darunter Munition und Granaten.

"Die Beschaffenheit der Munitionskörper wird mit zunehmender Verweildauer im Erdboden schlechter, in Verbindung mit großer Hitze kann ein Gefahrenpotenzial nicht ausgeschlossen werden", so Rabenau-Bürgermeister Thomas Paul (CDU, 49).

Vorsichtshalber müssen im Falle eines Waldbrandes dann auch Einsatzkräfte einen Sicherheitsabstand von bis zu 1000 Metern zum Brandherd einhalten – ein Löscheinsatz aus unmittelbarer Nähe wäre dann kaum möglich.

"Genau dieses Szenario steht im Mittelpunkt der groß angelegten Waldbrandübung 'Heidefeuer'", so Paul – dabei wird auch ein echtes Feuer entfacht.