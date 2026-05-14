Waldbrand und Explosionsgefahr: Großeinsatz in der Dippoldiswalder Heide

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Am Samstag wird in der Dippoldiswalder Heide im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Katastrophenfall geprobt – mit heiklem Waldbrand-Szenario.

Von Isabel Klemt

Dippoldiswalde/Rabenau - Am Samstag wird in der Dippoldiswalder Heide im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Katastrophenfall geprobt – mit heiklem Waldbrand-Szenario.

Der Rabenauer Bürgermeister Thomas Paul (CDU, 49) sieht die Waldbrandübung als wichtige Vorbereitung auf besondere Gefahrenlagen.
Der Rabenauer Bürgermeister Thomas Paul (CDU, 49) sieht die Waldbrandübung als wichtige Vorbereitung auf besondere Gefahrenlagen.  © Eric Münch

Wie die Stadtverwaltung Rabenau mitteilt, trainieren am 16. Mai der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Große Kreisstadt Dippoldiswalde und die Stadt Rabenau zwischen 8 und 14 Uhr in der Dippoldiswalder Heide den Ernstfall eines Waldbrandes unter erschwerten Bedingungen.

Denn in der Dippoldiswalder Heide werden seit Jahren immer wieder Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden gefunden, darunter Munition und Granaten.

"Die Beschaffenheit der Munitionskörper wird mit zunehmender Verweildauer im Erdboden schlechter, in Verbindung mit großer Hitze kann ein Gefahrenpotenzial nicht ausgeschlossen werden", so Rabenau-Bürgermeister Thomas Paul (CDU, 49).

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Vorsichtshalber müssen im Falle eines Waldbrandes dann auch Einsatzkräfte einen Sicherheitsabstand von bis zu 1000 Metern zum Brandherd einhalten – ein Löscheinsatz aus unmittelbarer Nähe wäre dann kaum möglich.

"Genau dieses Szenario steht im Mittelpunkt der groß angelegten Waldbrandübung 'Heidefeuer'", so Paul – dabei wird auch ein echtes Feuer entfacht.

Vor Jahren wurden mehrere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in der Dippoldiswalder Heide entschärft – einer von vielen Funden. (Archivfoto)
Vor Jahren wurden mehrere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in der Dippoldiswalder Heide entschärft – einer von vielen Funden. (Archivfoto)  © Bruno Satelmajer

Im Umfeld der Übung kommt es zu Einschränkungen

Rund 250 Einsatzkräfte werden am Samstag in der Dippoldiswalder Heide ein entfachtes Feuer bekämpfen.
Rund 250 Einsatzkräfte werden am Samstag in der Dippoldiswalder Heide ein entfachtes Feuer bekämpfen.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Feuerwehr Rabenau

Rund 250 Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer dann unter Vorsichtsmaßnahmen mit Unterstützung moderner Drohnentechnik des Technischen Hilfswerks sowie mit größeren Mengen Löschwasser.

Versorgt werden die Kameraden dabei vom Deutschen Roten Kreuz.

"Bitte beachten Sie, dass ein echtes Feuer entzündet wird und es damit zu Rauchentwicklung und Nässe kommen kann", warnt Rabenau-Gemeindewehrleiter Armin Groß und fordert dazu auf, den Bereich weiträumig zu meiden.

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Im Umfeld der Übung kommt es zu Einschränkungen. Gesperrt werden die Parkplätze gegenüber dem Romantikhotel Heidemühle, am ehemaligen Campingplatz, an der Dippoldhütte und im Bereich der Feuerwehr Karsdorf. Zudem kann es in der Dippoldiswalder Heide zu zeitweisen Straßensperrungen kommen.

Mit der Übung wollen die beteiligten Behörden ein deutliches Signal setzen: "Auf besondere Gefahrenlagen wird sich in der Region gezielt vorbereitet – auch unter Bedingungen, die im Ernstfall ein hohes Maß an Koordination und Umsicht erfordern", heißt es in der Pressemitteilung.

Titelfoto: Bildmontage: Bruno Satelmajer, Facebook/Screenshot/Feuerwehr Rabenau

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