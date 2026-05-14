Großbrand in Kleingartenanlage: Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Hanau - Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte der Feuerwehr : In einer Kleingartenanlage ist in der Nacht zu Donnerstag in Hanau ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehrkräfte waren unter Atemschutz im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Der Brand am Alfred-Nobel-Bogen im Stadtteil Wolfgang wurde laut Polizei gegen 0.40 Uhr gemeldet. Acht bis zehn Gartenhütten seien von den Flammen betroffen gewesen, hieß es.

Durch die enge und verwinkelte Bebauung der Anlage und aufgrund von Problemen bei der Versorgung mit Löschwasser gestalteten sich die Arbeiten der Feuerwehr zufolge schwierig.

Die Flammen konnten unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz zwar trotz allem schnell unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz dauerte aber auch am Vormittag weiterhin an.