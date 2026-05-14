Großbrand in Kleingartenanlage: Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

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Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte der Feuerwehr: In einer Kleingartenanlage ist in der Nacht zu Donnerstag in Hanau ein Feuer ausgebrochen.

Von Jan Höfling

Hanau - Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte der Feuerwehr: In einer Kleingartenanlage ist in der Nacht zu Donnerstag in Hanau ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehrkräfte waren unter Atemschutz im Einsatz.
Die Feuerwehrkräfte waren unter Atemschutz im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Der Brand am Alfred-Nobel-Bogen im Stadtteil Wolfgang wurde laut Polizei gegen 0.40 Uhr gemeldet. Acht bis zehn Gartenhütten seien von den Flammen betroffen gewesen, hieß es.

Durch die enge und verwinkelte Bebauung der Anlage und aufgrund von Problemen bei der Versorgung mit Löschwasser gestalteten sich die Arbeiten der Feuerwehr zufolge schwierig.

Die Flammen konnten unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz zwar trotz allem schnell unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz dauerte aber auch am Vormittag weiterhin an.

Ausgerückt waren die Helfer aufgrund eines Brandes in einer Kleingartenanlage in Hanau.
Ausgerückt waren die Helfer aufgrund eines Brandes in einer Kleingartenanlage in Hanau.  © 5VISION.NEWS

Den Angaben zufolge erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Montage: 5VISION.NEWS (2)

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