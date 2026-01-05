Mann stirbt bei Flammen-Inferno in Einfamilienhaus

Gröhnwold - Tragödie in Gröhnwold (Kreis Stormarn)! Ein Feuer in einem Einfamilienhaus löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

120 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Flammen. © René Schröder/News5/dpa

Gegen 18.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Dorfstraße in Gröhnwold gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Erdgeschoss bereits lichterloh gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Flammen griffen bereits auf das 1. Obergeschoss und den Dachstuhl über.

Die Feuerwehr leitete sofort eine Menschenrettung und die Brandbekämpfung ein. Ein 72-Jähriger wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geborgen, für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Eine weitere Person sei bei dem Brand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Reporter vor Ort.