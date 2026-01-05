Mann will sein Haus retten und stirbt im Flammen-Inferno

Gröhnwold - Tragödie in Gröhnwold (Kreis Stormarn)! Ein 72-Jähriger rettete sich zunächst ins Freie, starb dann aber bei eigenen Löschversuchen.

120 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Flammen. © René Schröder/News5/dpa

Gegen 18.50 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses, eine 76-Jährige und der 72 Jahre alte Mann, das Feuer und alarmierten die Feuerwehr.

Beide retteten sich zunächst ins Freie, doch kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte betrat der Mann wieder das Haus, um noch eigene Löschversuche zu unternehmen, so die Polizei.

Als die Feuerwehr bei dem Brand in der Dorfstraße in Gröhnwold eintraf, habe das Erdgeschoss bereits lichterloh gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Flammen griffen bereits auf das Obergeschoss und den Dachstuhl über.

Die Feuerwehr leitete sofort eine Menschenrettung und die Brandbekämpfung ein. Der 72-Jährige konnte allerdings nur noch leblos aus dem Haus geborgen werden. Seine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zum Gesundheitszustand der 76-Jährigen konnte die Polizei keine genaueren Angaben machen.