Größerer Brandeinsatz in Mannheimer Innenstadt: ÖPNV eingeschränkt

Mannheim - Ein Brand in der Mannheimer Innenstadt hat am Dienstagnachmittag zu einer Rauchentwicklung und einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 14 Uhr brach in einem Modegeschäft ein Feuer aus, das den Straßenbahnverkehr teilweise zum Erliegen brachte.

Die Einsatzkräfte sperrten einen Teil der Mannheimer Innenstadt ab. © Priebe/pr-video

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude in der dicht bebauten Innenstadt zu verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden neben den Verkaufsräumen auch die Küche sowie der Hinterhof des Objekts durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.

Nach derzeitigem Stand wurde eine Person leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nach der ambulanten Erstversorgung jedoch nicht erforderlich.

Der Einsatz hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt. Der Straßenbahnverkehr zwischen dem Paradeplatz und der Abendakademie ist derzeit weiterhin beeinträchtigt. Fahrgäste des RNV müssen demnach mit Behinderungen rechnen.