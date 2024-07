Großalarm! Nackter Mann turnt über Dächer im Stadtzentrum

Bischofswerda - Mit dem Sonnenaufgang wurden die Anwohner in Bischofswerda plötzlich aus der Nachtruhe gebrüllt. Und trauten danach ihren verschlafenen Augen kaum. Denn auf den Dächern der Kleinstadt, direkt am örtlichen Marktplatz, turnte ein nackter Mann herum.

Und in der Tat war der Mann wohl über ein Balkongerüst direkt auf das rote Ziegeldach geklettert. Allerdings tat er wenig, um nicht aufzufallen.

Es machte den Anschein, der Typ wäre ohne Klamotten und nur mit weißen Socken bekleidet, gegen 4.45 Uhr in höchster Not einem Stelldichein entwichen.

Im Stadtzentrum von Bischofswerda war Großalarm, Feuerwehr, Polizei und Sanitäter vor Ort. © privat

In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte am Marktplatz an. Feuerwehrleute errichteten ein Sprungkissen, um den Lebensmüden im Zweifel auffangen zu können.

Schließlich gelangten die Retter über eine Drehleiter in die Höhe, konnten den Mann ohne Widerstand vom Dach holen konnten.

Nach einer kurzen medizinischen Versorgung vor Ort wurde er heim geschickt - und turnte wenige Stunden später erneut über Schiebocks Dächer.

"Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation", bestätigte eine Polizeisprecherin.