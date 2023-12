Großalarm während Feuerwehr-Weihnachtsfeier: Autos brennen lichterloh!

Großschönau - Gleich zwei Feuerwachen feierten am gestrigen Samstagabend ihre Weihnachtsfeier, als sie von Sirenengeheul unterbrochen wurden. Die Situation war - im wahrsten Sinne des Wortes - brenzlig.

Vier Autos standen in Vollbrand. © Blaulichtreport Zittau

Gegen 19 Uhr ging in der Leitstelle der erste Notruf ein. Auf der Buchbergstraße in Großschönau (Sachsen) hatten Unbekannte offenbar einen Citroen in Brand gesetzt, welcher mittlerweile lichterloh brannte.

Die Kameraden der Feuerwehr Großschönau saßen gerade noch in gemütlicher Runde im tschechischen Warnsdorf. Sofort machten sie sich auf den Weg in das knapp 10 Minuten entfernte Großschönau.

Wenige Minuten später dann der zweite Alarm: Das Feuer war auf drei weitere Autos übergeschlagen, einen Hyundai, einen Honda und einen Ssangyong.

Sofort wurden weitere Einsatzkräfte der Wache aus Waltersdorf alarmiert, wie der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Görlitz mitteilte.

Vor Ort bestätigte sich die gefährliche Lage: Aus vier Fahrzeugen schlugen den Feuerwehrleuten hohe Flammen entgegen. Ein fünftes Auto drohte ebenfalls in Brand zu geraten.