Großbrand an Grenze: Kameraden aus Sachsen eilen zu Hilfe

Seifhennersdorf/Varnsdorf - An der deutsch-tschechischen Grenze ist am Mittwochmorgen ein Wohnhaus abgefackelt.

Dunkler Rauch stieg von einem Wohnhaus auf tschechischer Seite der Grenze empor. © xcitepress/Thomas Baier

Zur Unterstützung der Löscharbeiten im tschechischen Warnsdorf (Varnsdorf) eilten auch mehrere Feuerwehren aus Sachsen herbei, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte. Darunter die Kameraden aus Seifhennersdorf.

Bildaufnahmen zeigen dabei eine dunkle Rauchwolke, die aus einem Gebäude aufsteigt. Gemeinsam bekämpften deutsche und tschechische Einsatzkräfte die Flammen.

Für weitere Details zum Großeinsatz im Grenzgebiet war die Freiwillige Feuerwehr in Seifhennersdorf bisher nicht zu erreichen.

Laut einem Bericht des tschechischen Magazins "Novinky" sei niemand verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich niemand im Inneren aufgehalten.

Eine Sprecherin der tschechischen Feuerwehr erklärte gegenüber dem Magazin: "Das Feuer brach im Erdgeschoss aus, wo Holz gelagert war." Anschließend hätten sich die Flammen rasch über das gesamte Gebäude ausgebreitet. Inzwischen sei das Feuer gelöscht.