Lebensgefahr: Gerüst droht abzustürzen

Zittau - Lebensgefährliche Situation in Zittau : Am Donnerstagmittag drohte ein Baugerüst an der Gabelsberger Straße nahe dem Westpark abzustürzen.

In Zittau löste ein absturzgefährdetes Baugerüst am Männertag einen Polizei- und Feuerwehr-Einsatz aus. © xcitepress

Die Konstruktion war im Dachbereich des Eckhauses angebracht und befand sich äußerst in Schieflage.

Alarmierte Einsatzkräfte sperrten gegen 13.30 Uhr umgehend den betroffenen Bereich ab, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Anschließend konnte die Feuerwehr ihre Lageerkundung mittels Drehleiter durchführen. Dafür war zeitweise auch eine Spur der B96 in Richtung Innenstadt nicht befahrbar.

Im weiteren Verlauf wurde das Gerüstteil notdürftig durch einen Spanngurt abgesichert.