Großbrand in Rabenau! Ehemalige Möbelfabrik in Flammen

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Am Donnerstagabend kam es in Rabenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu einem Großbrand.

Von Isabel Klemt

Oela (Sachsen) - Am Donnerstagabend kam es in Rabenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu einem Großbrand.

Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Hauptstraße in Oelsa zeitweise gesperrt werden.
Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Hauptstraße in Oelsa zeitweise gesperrt werden.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigte, brach am Donnerstagabend gegen 20.54 Uhr an der Hauptstraße in Oelsa ein Feuer in einem ehemaligen Gebäude einer Polstermöbelfabrik aus.

Eine massive Rauchwolke war kilometerweit sichtbar, weshalb auch die Feuerwehr Rabenau auf Facebook vor der erheblichen Rauchentwicklung warnte.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Feuer zu löschen.

Lebensgefahr: Gerüst droht abzustürzen
Feuerwehreinsätze Lebensgefahr: Gerüst droht abzustürzen

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Laut TAG24-Informationen mussten jedoch angrenzende Häuser vorsorglich evakuiert werden.

Eine starke Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.
Eine starke Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.  © xcitepress

Während des Einsatzes war die Hauptstraße in Oelsa gesperrt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: xcitepress

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