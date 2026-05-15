Nächtliches Feuer wütet in Dachstuhl: Haus nun unbewohnbar

Aiglsbach - Im Landkreis Kelheim wurde bei einem Brand in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus zerstört.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen den Hausbrand in Aiglsbach. © Vifogra / Annette Schmelzer

"Das war ein offener Dachstuhlbrand", erklärte Erich Bartholomäus, Kommandant der Feuerwehr Aiglsbach.

Die Bewohner des Hauses hatten sich schon bei den Nachbarn in Sicherheit gebracht.

"Es ist wirklich ein glücklicher Umstand, dass keine Personen mehr im Gebäude waren. Das nimmt enorm Druck von den Einsatzkräften", so der Feuerwehr-Kommandant.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpfte gegen die Flammen, darunter die Gemeindefeuerwehren Aiglsbach, Berghausen und Oberpindhart. Die Nachbarlandkreis Pfaffenhofen mit Geisenfeld, Unterpindhart und Rottenegg schickten Hilfe.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den frühen Freitagmorgen hin.

Die Bewohner können bis auf Weiteres nicht in ihr Zuhause zurück, das Haus gilt als unbewohnbar.