Nächtliches Feuer wütet in Dachstuhl: Haus nun unbewohnbar

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Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Kelheim entstand ein hoher Sachschaden, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Von Friederike Hauer

Aiglsbach - Im Landkreis Kelheim wurde bei einem Brand in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus zerstört.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen den Hausbrand in Aiglsbach.
Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen den Hausbrand in Aiglsbach.  © Vifogra / Annette Schmelzer

"Das war ein offener Dachstuhlbrand", erklärte Erich Bartholomäus, Kommandant der Feuerwehr Aiglsbach.

Die Bewohner des Hauses hatten sich schon bei den Nachbarn in Sicherheit gebracht.

"Es ist wirklich ein glücklicher Umstand, dass keine Personen mehr im Gebäude waren. Das nimmt enorm Druck von den Einsatzkräften", so der Feuerwehr-Kommandant.

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Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpfte gegen die Flammen, darunter die Gemeindefeuerwehren Aiglsbach, Berghausen und Oberpindhart. Die Nachbarlandkreis Pfaffenhofen mit Geisenfeld, Unterpindhart und Rottenegg schickten Hilfe.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den frühen Freitagmorgen hin.

Die Bewohner können bis auf Weiteres nicht in ihr Zuhause zurück, das Haus gilt als unbewohnbar.

Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar, die betroffenen Bewohner müssen anderweitig unterkommen.
Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar, die betroffenen Bewohner müssen anderweitig unterkommen.  © Vifogra / Annette Schmelzer

Das Inferno verursachte einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist noch ungewiss. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Vifogra / Annette Schmelzer

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