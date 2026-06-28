Während Skipper an Bord ist: Segelyacht geht auf dem Wasser in Flammen auf

Rostock - Schock auf dem Wasser: Am Sonntagmittag ist auf einer Segelyacht, die sich gerade auf dem Weg in Richtung Rostocker Stadthafen befand, ein Feuer ausgebrochen!

Am Sonntagmittag ist auf einer Segelyacht ein Feuer ausgebrochen. © Stefan Tretropp

Das bereits ein etwas in die Jahre gekommene Boot befand sich bereits im Neuen Strom in Warnemünde, als der 47-jährige Rostocker Skipper gegen 13 Uhr plötzlich Rauch und Flammen im Maschinenbereich bemerkte.

Da er allein an Bord war, reagierte er sofort und versuchte, die Situation zunächst selbst unter Kontrolle zu bringen. Doch der Mann hatte Glück: Durch Zufall befand sich im Fahrwasser ganz in der Nähe ein Schlepper, der sofort zu Hilfe eilte und den Schiffsführer bei ersten Löschmaßnahmen unterstützte.

Als die zuvor alarmierte Feuerwehr am Boot eintraf, übernahmen die Einsatzkräfte die Maßnahmen und konnten den Brand schließlich vollständig löschen.

Der allein an Bord befindliche 47-Jährige blieb durch das Feuer unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an der Segelyacht lediglich ein Sachschaden in Höhe von wenigen tausend Euro, teilte die Polizei mit.