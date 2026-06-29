Großbrand auf Bauernhof im Erzgebirge: Scheune und Lager mit Fahrzeugen zerstört, mehrere Schweine verstorben

Elterlein - Großbrand auf einem Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach ( Erzgebirge )! In der Nacht zu Montag brach hier ein verheerendes Feuer aus.

Das Feuer beschädigte in der Nacht zum Montag einen Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach schwer. © Niko Mutschmann

Gegen 2.27 Uhr wurden die Feuerwehren der Region zum Hof in die Hauptstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits eine Stallung mit Werkstatt, Lagerflächen und gelagertes Stroh in Flammen. Die Bewohner hatten zunächst erfolglos versucht den Brand selbst zu löschen. Das Feuer hatte sich schon auf das benachbarte Wohnhaus ausgebreitet.

"Als wir ankamen, drohte das Feuer unmittelbar in das Wohnhaus überzugreifen", berichtete Einsatzleiter Reiko Hill von der Feuerwehr Elterlein. Durch die gezielte Brandbekämpfung konnte ein kompletter Verlust des Hauses noch verhindert werden.

Die zahlreichen Tiere des Hofes, unter anderem Schafe und Hühner, hielten sich zum Brandzeitpunkt größtenteils auf den Koppeln im Außenbereich auf. Einsatzkräfte konnten zwei Hunde aus dem Gebäude retten.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, erlitt eine 45 Jahre alte Frau beim Versuch das Feuer selber zu löschen, leichte Verletzungen. In den Stallungen verendeten mehrere Schweine. Die genaue Anzahl ist laut Polizei noch nicht bekannt.