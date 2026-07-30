Großbrand auf Bauernhof in Oberpfalz: 15 Rinder tot, Feuerwehrmann in Klinik geflogen

Vorbach - 15 Rinder sind bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in der Oberpfalz ums Leben gekommen, außerdem haben sich mehrere Einsatzkräfte leicht verletzt.

Die Feuerwehr ist seit Stunden in Vorbach im Einsatz. © NEWS5 / Jürgen Masching

Das Feuer habe sich am Mittwochnachmittag wegen des Windes schnell von einer Lagerhalle auf Ställe ausgebreitet.

Der Einsatz in Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) wird laut einem Sprecher voraussichtlich noch bis Donnerstagmittag oder länger andauern.

Der Schaden wird laut Polizei auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern, wie es weiter hieß. Einige Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt - ein Feuerwehrmann musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.