Hilferuf aus Spanien: NRW-Feuerwehren unterstützen bei Waldbränden

Bonn - Mehrere Feuerwehren aus Nordrhein-Westfalen wollen ihre Kollegen in Spanien beim Kampf gegen die Waldbrände unterstützen.

Feuerwehrkräfte aus NRW wollen ihren spanischen Kollegen im Kampf gegen die Waldbrände tatkräftig zur Seite stehen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine spezialisierte Waldbrandeinheit mit Einsatzkräften aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter und Ratingen wollte sich am Morgen auf den Weg machen, wie die Feuerwehr Bonn mitteilte.

Der Einsatz des sogenannten Waldbrandmoduls erfolgt demnach auf Ersuchen der spanischen Behörden im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens.

Voraussichtlich am Samstag wird der aus 56 Einsatzkräften und 21 Fahrzeugen bestehende Konvoi in der Provinz Zamora in Nordwestspanien erwartet. In Spanien und anderen südeuropäischen Ländern wüten seit Tagen schwere Waldbrände.

Es handelt sich den Angaben nach um den fünften Einsatz des Waldbrandmoduls, das das Land NRW 2019 für das europäische Katastrophenschutzverfahren angemeldet hatte.