Zwei Autos in Brand: Flammen greifen auf Haus über

Stuttgart-Wangen - Am Mittwochnachmittag sind zwei Autos in Stuttgart-Wangen in Brand geraten und haben ein Haus in Mitleidenschaft gezogen.

Das Auto stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Gegen 17.15 Uhr geriet ein Auto in der Geislinger Straße in Vollbrand. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über, teilt die Feuerwehr Stuttgart mit.

Platzende Reifen verursachten laute Knallgeräusche und eine Rauchwolke war zu sehen.

Die Flammen haben noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf ein Haus übergegriffen. Die Fassade wurde beschädigt und Fensterschreiben zersprangen. Durch das Feuer war die Eingangstür nicht mehr zugänglich.