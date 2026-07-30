Zwei Autos in Brand: Flammen greifen auf Haus über
Stuttgart-Wangen - Am Mittwochnachmittag sind zwei Autos in Stuttgart-Wangen in Brand geraten und haben ein Haus in Mitleidenschaft gezogen.
Gegen 17.15 Uhr geriet ein Auto in der Geislinger Straße in Vollbrand. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über, teilt die Feuerwehr Stuttgart mit.
Platzende Reifen verursachten laute Knallgeräusche und eine Rauchwolke war zu sehen.
Die Flammen haben noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf ein Haus übergegriffen. Die Fassade wurde beschädigt und Fensterschreiben zersprangen. Durch das Feuer war die Eingangstür nicht mehr zugänglich.
Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte einen Brand im Gebäudeinneren verhindern. Im Haus hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen auf und es wurde niemand verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart