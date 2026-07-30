Schwieriger Einsatz am Gipfel: Feuer in den Chiemgauer Alpen

Unterwössen - In den Chiemgauer Alpen brennt es – wie am Saurüsselkopf erneut im schwer zugänglichen Gipfelbereich. Die Einsatzkräfte versuchen unter anderem mit Hubschraubern, der Flammen Herr zu werden.

Der Brand erinnert an das Feuer am Saurüsselkopf im Mai. (Archiv) © Matthias Brüning/dpa

Die Feuerwehr startete einen Großeinsatz im Bereich der Hochwand nahe der Lackenbergwand, wie der Kreisfeuerwehrverband Traunstein mitteilte.

Am Morgen wurde zudem die Bevölkerung in der Gegend um Unterwössen vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

"Da werden die Menschen gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, die Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten und den Bereich um den Einsatzort zu meiden", sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.

Bereits bei der Alarmierung am Mittwochabend sei eine deutliche Rauchsäule im Gipfelbereich auf knapp 1000 Metern Seehöhe zu sehen gewesen.

Eine verlässliche Einschätzung der genauen Brandfläche war zunächst ebenso wenig möglich wie Aussagen zur Brandursache. Nach aktuellem Stand wurde jedoch niemand verletzt.