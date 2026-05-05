500.000 Euro Schaden: Über 130 Helfer kämpfen gegen Dachstuhlbrand

Heimsheim - Ein folgenschwerer Dachstuhlbrand hat am Montagnachmittag in Heimsheim für einen Großeinsatz und eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule im Enzkreis gesorgt. Der Schaden ist immens.

Das Haus ist nun unbewohnbar. © SDMG / Schulz

Gegen 14.50 Uhr brach das Feuer nach aktuellem Stand in einem wohl unbewohnten Teil des oberen Stockwerks eines Zweifamilienhauses aus und griff auf den Dachstuhl über. Die alarmierten Einsatzkräfte, die zügig am Brandort eintrafen, konnten alle Bewohner unverletzt evakuieren.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr hinterließen die Flammen schwere Schäden am Gebäude. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500.000 Euro.

Aufgrund der Brandschäden ist das Wohnhaus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Heimsheim hat den betroffenen Bewohnern Ersatzunterkünfte bereitgestellt.

Die über 130 Einsatzkräfte, die mit 30 Fahrzeugen vor Ort waren, verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Die Löscharbeiten und die Brandnachaufsicht dauerten bis in die Abendstunden an und führten zu Verkehrsbehinderungen.