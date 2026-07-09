Großbrand auf Wertstoffhof: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen-Hölle

Swisttal - Auf einem Wertstoffhof im Swisttal hat in der Nacht zu Donnerstag eine riesige Menge Kunststoffmüll Feuer gefangen.

Seit der Nacht kämpft die Feuerwehr gegen die lodernden Flammen auf dem Wertstoffhof. © Markus Böhm

Laut eines Polizeisprechers seien 2500 Quadratmeter Abfall von den Flammen betroffen.

Demnach kämpfen Feuerwehrleute schon seit mehreren Stunden gegen das Feuer. Wegen des Rauchs gab das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch eine Warnmeldung aus, wonach gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Anwohner sollten demnach Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.