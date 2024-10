24.10.2024 21:45 3.563 Großbrand bei Chemiefirma: Schadstoffe ausgetreten - Gebiet großräumig meiden!

Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr in Leverkusen zu einem Brand in einem Industriegebiet ausgerückt.

Von Laura Miemczyk

Leverkusen - Die Feuerwehr ist am Donnerstag mit einem Großaufgebot zu einem Brand in einem Industriegebiet in Leverkusen ausgerückt. Das Gebiet soll großräumig gemieden werden! Unterdessen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Schwarzer Rauch stieg am Donnerstagnachmittag über dem Werksgelände des Chemiegeländes empor. © Lars Jäger Wie eine Pressesprecherin der Leverkusener Feuerwehr am Nachmittag auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde die Leitstelle gegen 15 Uhr zu dem Werkgelände eines chemieverarbeitenden Betriebes an der Kalkstraße alarmiert. Demnach war es bei Schweißarbeiten zu dem Feuer in einer Lagerhalle gekommen, die bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand gestanden habe. Den Angaben nach stieg über dem Gelände eine enorme Rauchwolke empor, die weithin sichtbar war. Zahlreiche Kräfte eilten daraufhin ins Industriegebiet. Es waren 78 Kameraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Auch die Werksfeuerwehr des Chemieparks Leverkusen half bei den Löscharbeiten. Feuerwehreinsätze Feuer auf Campingplatz: Hund stirbt in Flammen! Wie sich am Abend herausstellte, traten bei dem Feuer auch Schadstoffe aus. Die Stadt Leverkusen erklärte in diesem Zuge, dass eine Gesundheitsbeeinträchtigung vorerst nicht ausgeschlossen werden könne. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Eine Warn-App riet Anwohnern unter anderem, Türen und Fenster geschlossen zu halten. © Lars Jäger Bahn-Verkehr nach Großbrand in Leverkusen eingeschränkt Das betroffene Gebiet soll großräumig gemieden werden - gegenwärtig sind Luftmessfahrzeuge im Einsatz, wie es hieß. Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Warn-App NINA mahnte Anwohner dazu, angesichts der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Die Abfahrt Leverkusen-Zentrum der A3 in Richtung Leverkusen-Manfort musste nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur teilweise gesperrt werden. Auch der Bahn-Verkehr zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen-Manfort war beeinträchtigt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zugfahrten der Linien RE7 und RB48 im betroffenen Streckenabschnitt fielen aus. Das betroffene Gebiet in Leverkusen sollte am Donnerstag großräumig gemieden werden. © Sascha Thelen/dpa Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein, schloss jedoch Verspätungen, Umleitungen und Teilausfälle nicht aus. Erstmeldung um 15.40 Uhr; zuletzt aktualisiert um 21.45 Uhr.

