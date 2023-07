31.07.2023 16:57 Großbrand im Norden! Feuerwehr kämpft gegen Flammen und warnt Anwohner

Am Montag ist ein Getreidesilo in Brunstorf in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz und hat eine Warnung an die Bevölkerung rausgegeben.

Von Bastian Küsel

Brunstorf - Alarm im Norden! In Brunstorf (Schleswig-Holstein) ist am Montagmittag ein Getreidesilo in Brand geraten. Die Bevölkerung wurde gewarnt. Am Montag ist ein Getreidesilo in Brunstorf in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz und hat eine Warnung an die Bevölkerung rausgegeben. © Blaulicht-News.de Wie Sprecherin Jacqueline Fischer von der Polizeidirektion Ratzeburg gegenüber TAG24 erklärte, brach das Feuer gegen 13 Uhr auf dem Gelände eines Futtermittelhandels aus. Nach ersten Erkenntnissen kam es demnach bei der Rapstrocknung zu einem Schwelbrand und anschließend zu einer Verpuffung. Die alarmierte Feuerwehr ist aktuell mit zahlreichen Kräften im Einsatz und versucht, den Großbrand zu löschen. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr in NRW-Hochhaus: Die Ursache sorgt für Kopfschütteln Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zudem die Bevölkerung gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzte gab es nach derzeitigem Stand nicht. Die Dorfstraße zwischen Brunstorf und Worth ist aktuell voll gesperrt, darüber hinaus kann es zu Problemen im Mobilfunk kommen, da sich auf dem Silo Funkmastantennen befinden.

Laut der Sprecherin ist noch nicht klar, wie lang der Einsatz dauern wird.

Erstmeldung: 31. Juli, 16.17 Uhr. Aktualisiert: 16.57 Uhr

Titelfoto: Blaulicht-News.de