15.10.2023 11:37 Großbrand in Bäckerei sorgt für Millionenschaden

In der vergangenen Nacht kam es in einer Bäckerei in Bad Friedrichshall zu einem heftigen Brand. Es entstand ein Millionenschaden.

Von Max Patzig

Bad Friedrichshall - In der vergangenen Nacht kam es in einer Bäckerei in Bad Friedrichshall zu einem heftigen Brand. Es entstand ein Millionenschaden. Die Feuerwehr löschte bis nachts die Flammen in der Bäckerei. (Symbolbild) © dpa/Hauke-Christian Dittrich Gegen 20 Uhr am gestrigen Samstag wurde der Rauch in einer Backstube in der Otto-Hahn-Straße entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Offenbar geriet ein Stromverteilerkasten aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Daraufhin stand ruckzuck die Backstube in Vollbrand. Als die Kameraden der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, hatten sich die Flammen sogar schon auf das direkt angrenzende und zum Betrieb gehörende Wohnhaus des Eigentümers und auch auf die Verkaufsräume der Bäckerei ausgebreitet. Eine weitere Ausdehnung auf angrenzende Industrie- und Wohngebäude konnten die Einsatzkräfte allerdings verhindern. Anwohner und Beschäftigte wurden rechtzeitig gewarnt und brachten sich daraufhin in Sicherheit. Personenschäden gebe es deshalb nicht zu beklagen, so die Polizei. Umso verheerender fällt jedoch die Schadensbilanz in der Bäckerei aus: Mehr als eine Million Euro soll der Sachschaden dort betragen. Im Einsatz befanden sich 82 Feuerwehrleute. Rettungskräfte waren zwar auch vor Ort, wurden aber nicht gebraucht. Die Polizei sperrte mit vier Streifenwagenbesatzungen großräumig Zufahrtsstraßen ab und evakuierte Anwohner. Was tatsächlich Auslöser des Feuers war, wird ermittelt.

Titelfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich